Bologna-Swiderski, ci si riproverà in estate

Concluso ieri il mercato invernale senza nessuno squillo in attacco, il Bologna sta già pensando alla sua futura punta in vista della finestra estiva.

Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb, i rossoblù non starebbero mollando la pista che porta a Karol Swiderski del Paok Salonicco. Cercato con insistenza a gennaio, l’attaccante polacco è rimasto in Grecia per mancanza di accordi con la società felsinea, che a giugno però potrebbe intavolare una nuova trattativa per portare la punta sotto le Due Torri. I contatti tra le due squadre sono ancora in corso, e il Bologna è pronto a mettere sul piatto un quadriennale per Swiderski.

Fonte-tmw