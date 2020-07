Bologna su Malang Sarr, ma lo cerca mezza Europa

Dovrebbero essere tre gli acquisti principali che porterà a termine il Bologna nella prossima sessione di mercato: terzino destro, centrale di difesa e prima punta.

Sull’esterno il nome più probabile è quello di Lorenzo De Silvestri, mentre sul centrale al momento sono aperte diverse piste e una di queste porta a Malang Sarr in scadenza con il Nizza. Classe 1999, Sarr è uno dei giovani più promettenti del panorama difensivo e tante squadre si sono interessate a lui (vanta già 119 presenze con il Nizza). C’è il Bayer Leverkusen in Germania, ci sono Milan, Lazio e Toro in Italia, ma anche il Bologna. Il ragazzo a Nizza ha sempre percepito uno stipendio relativamente basso e a 21 anni ha deciso di alzare la sua asticella remunerativa. Essendo in scadenza, quindi senza la necessità di un investimento sul cartellino, punta a raddoppiare i suoi emolumenti e questo ovviamente è un problema per il Bologna che non vuole sforare certi parametri di ingaggio all’interno dello spogliatoio. Al Bologna piace, ma attualmente la quadra economica è molto lontana e, unita alla grande concorrenza, rende l’operazione complicata.

