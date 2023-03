Bologna, si procede verso il rinnovo di Orsolini, ma serve la fumata bianca

Il suo procuratore Michelangelo Minieri sta parlando in questi giorni con il club rossoblù, che vuole assolutamente rinnovare il contratto del numero 7 in scadenza nel 2024, ma ancora la fumata bianca non è arrivata. Orsolini più volte ha affermato di voler rimanere ma adesso serve trovare una quadra economica che soddisfi tutti. Il tetto agli ingaggi in casa rossoblù è di circa 1.5 milioni di euro ed è la cifra proposta a Orsolini che già percepisce cifre da top player della squadra - su questo si tratterà ma il Bologna non ha intenzione di alzare ulteriormente l'asticella. Dall'altro lato, l'entourage del calciatore sarebbe interessato ad accettare una clausola rescissoria sul cartellino di Orsolini per, eventualmente, non precludersi l'avventura in una big. Ed è sulla cifra della clausola che sarebbe in atto un altro punto su cui trattare e trovare un accordo, con il Bologna che la fisserebbe ad almeno 25 milioni di euro, cifra più o meno in linea con i parametri di cessione di questi anni, mentre l'agente probabilmente la vorrebbe più bassa. La sensazione è che ci sia modo di venirsi incontro proprio per la volontà sia del Bologna sia di Orsolini, rinato con Motta, di proseguire assieme. Il rinnovo non è lontano, ma nemmeno fatto e finito. Servirà trattare ancora.