Bologna – Si avvicina Vignato

Il Bologna è molto vicino ad acquistare per la prossima stagione Emanuel Vignato, talento classe 2000 del Chievo.

Ci sono conferme su questa pista. La trattativa è in moto da tempo, fin dall’estate scorsa quando il club rossoblù prelevò Mattia Bani facilitando al club clivense l’iscrizione alla Serie B. Quella sinergia ha poi portato a Bologna in prima battuta Juwara, perno della Primavera, ma ora è pronta una seconda mossa. Accordo vicino dunque per lo sbarco a Bologna di Vignato che va in scadenza di contratto nel 2020 e dovrebbe avere la stessa agenzia di procuratori di Sansone e Soriano: i rossoblù sono pronti ad investire subito 4 milioni di euro e prelevarlo con largo anticipo. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca.

m.m.