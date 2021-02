Bologna – Problemi per Swiderski, il Paok chiede l’obbligo

Ritrovatosi senza punta a poco meno di 10 ore dalla chiusura del mercato, il Bologna prova a fare un colpo in extremis. Un centravanti in più serve a questa squadra, perchè Barrow non convince e Palacio non è un bomber.

E poi perchè ieri, vincendo, Udinese e Genoa hanno superato in classifica i rossoblù, che ora hanno solo 5 squadre dietro. Le altre squadre si sono rinforzate in questo mercato e la lotta per non retrocedere rischia di invischiare sempre più squadre. In primis il Bologna, che dopo la vittoria contro il Verona si era tolto dalle sabbie mobili. La partita contro il Milan ha portato però ancora di più i nodi al pettine sulla questione centravanti in casa rossoblù, anche perchè, come contro la Juve, la squadra ha giocato molto ma concretizzato poco.