Bologna, per la fascia sinistra sondato anche il tedesco Netz

Senza cessioni eccellenti, almeno per ora, il Bologna per il ritiro di Valles è praticamente fatto. Rimasti tutti i mediani, ad eccezione di Medel e Soriano in scadenza 2023, rimasti per ora gli attaccanti e acquistato Sam Beukema per affiancare Jhon Lucumi , l'unica pedina mancante è attualmente quella del terzino sinistro.

Il Bologna non ha affondato il colpo su Josh Doig, più vicino al Torino, e su Aleksa Terzic, ritenendo ancora possibile poter arrivare ad Andrea Cambiaso, il preferito da Motta per duttilità e abnegazione tattica anche se bisognerà aspettare le decisioni della Juve. Ma si continua a sondare il mercato anche perché in rosa c'è solo Charalampos Lykogiannis e il greco, nel caso in cui volesse aumentare il suo minutaggio, potrebbe aprire ad una cessione dato che con Motta ha giocato pochissimo. Tra i profili vagliati ci sarebbe anche il terzino tedesco Luca Netz del Borussia Mochengladbach. Acquistato nel 2021 per un paio di milioni di euro dall'Hertha, dove è cresciuto calcisiticamente, Netz è stato recentemente agli Europei Under 21 con la maglia della nazionale tedesca ed è reduce da una stagione da 20 partite in Bundesliga con un gol e tre assist, trovando maggior minutaggio nel girone di ritorno. Classe 2003, Netz è sempre stato visto in patria come un piccolo erede di Lahm e quest'anno il mercato lo ha attenzionato con maggior concretezza (si è parlato anche del Bayern) motivo per il quale potrebbe innescarsi una folta concorrenza. Attualmente il suo valore di mercato oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro, anche perché Netz può fare sia il terzino, sia il centrocampista esterno e alla bisogna pure l'ala offensiva. Il Bologna lo avrebbe sondato, magari con una formula dilazionata nel tempo in prestito con diritto od obbligo di riscatto.