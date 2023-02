Bologna – Motta e il rinnovo: ora testa al campo, poi si potrà convincere il mister

Arrivato a inizio settembre per sostituire Sinisa Mihajlovic , il tecnico è andato incontro a qualche critica nel primo mese di lavoro, con scarsi risultati - sconfitta con l'Empoli e pareggio con la Samp - ma dalla trasferta di Napoli in avanti il Bologna è riuscito a mettere in pratica le sue idee, trovando un rendimento da Champions League negli ultimi tre mesi per lasciare il quartultimo posto in classifica e issarsi ad una sola lunghezza dal settimo posto che potrebbe voler dire Conference League .

Oltre ai risultati, Motta ha rivitalizzato diversi giocatori, sfruttato a pieno il mercato di Sartori e ridato un gioco brillante al Bologna, conquistando sempre di più il pubblico fino ai 21 mila del Dall'Ara in occasione del match interno contro il Monza. Il suo lavoro non sta passando inosservato agli occhi del mercato ma soprattutto a quelli della dirigenza rossoblù, che starebbe già pensando ad un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Si punta ad un prolungamento fino al 2025, ma per Motta non è questo il momento di parlarne perché diventa più che mai basilare pensare al campo e al finale di stagione. Solo a primavera inoltrata, per non dire estate, si potrà avere il modo di confrontarsi e prima c'è un campionato da terminare nel miglior modo possibile. E dopo che sarà? Ci si siederà ad un tavolo per trattare, con il Bologna che dovrà anche convincere Motta della bontà del progetto a lungo termine e della volontà di crescere assieme verso nuovi traguardi, aspetto non del tutto scontato. Ma non è ancora il tempo, prima c'è la Samp e un girone di ritorno da portare avanti senza i famosi cali di fine stagione e cercando di fare tutto il possibile per il settimo posto.