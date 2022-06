Bologna – Il mercato si sbloccherà con le cessioni: la situazione

Il Bologna ha bisogno di un incasso importante per sbloccare il mercato in entrata. L'indiziato principale è ovviamente Aaron Hickey , ma attualmente non è arrivata l'offerta giusta per cedere a buone cifre il classe 2002. Incassando una ventina di milioni a bilancio, Giovanni Sartori potrà poi agire in entrata.

Diverse le situazioni in ballo attualmente bloccate. La prima è quella relativa a Matteo Lovato. Il difensore preferirebbe Bologna a Salerno ma Sartori oggi non può impegnarsi sul suo cartellino e così la Dea lo ha inserito nell'operazione Ederson. A Lovato la scelta, aspettare ancora o accettare la corte di Iervolino. Più vicino Giuseppe Pezzella. Si lavora ad una formula che possa portarlo al Bologna, Sartori preferirebbe il prestito con diritto di riscatto, il Parma l'obbligo ma il club rossoblù non vorrebbe impegnarsi oltre i 2 milioni di euro. Infine, Strand Larsen. Anche in questo caso Sartori non ha affondato il colpo dato che il Groningen per il cartellino chiede circa 8 milioni: di fatto servirà aspettare che il mercato del Bologna possa sbloccarsi in qualche modo a luglio, facendo una plusvalenza e agendo di autofinanziamento per reinvestire sul mercato in entrata.