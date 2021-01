Bologna – Il mercato in entrata, gli aggiornamenti su Arnautovic

Sono proseguiti nella notte i colloqui con la Cina, anche per via del fuso orario, e il Bologna continua a lavorare concretamente a questa pista. Arnautovic avrebbe dato il suo benestare alla destinazione, anche per la presenza di Mihajlovic, con ingaggio spalmato su almeno tre stagioni. In sostanza, quello che avrebbe preso in Cina lo potrebbe prendere spalmato al Bologna e questo dovrebbe essere uno scoglio superabile. Da verificare invece la situazione del cartellino. I cinesi inizialmente avevano acconsentito a liberarlo gratis, risparmiando dunque sul corposo ingaggio, ma l’austriaco avrebbe degli arretrati su cui lo Shanghai nicchia e così ora la scelta di lasciarlo partire a zero euro è stata rivista. Su questo nodo si giocherà la partita a inizio settimana prossima.

