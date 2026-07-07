E' stata diramata ieri la lista dei convocati per i test atletici di questa settimana a Casteldebole e il Resto del Carlino ha puntato la lente di ingrandimento su Oussama El Azzouzi ed Emil Holm.

Entrambi saranno presenti sia alla cena di stasera sia al raduno di domani e verranno valutati con estrema attenzione dal neo tecnico Domenico Tedesco. Il mediano marocchino va ad arricchire un reparto di centrocampo privo di Freuler, a cui è scaduto il contratto, di Ferguson, in vacanza, e di Moro, idem: rotazioni corte. Considerando che le prime amichevoli sono il 18 e il 22, El Azzouzi servirà a Tedesco in mezzo al campo in attesa dei rientri dello scozzese e del croato. A destra, invece, rientra Holm, che non è stato riscattato dalla Juventus. Il Bologna valuta offerte e procederà alla cessione solo se saranno vantaggiose, altrimenti potrebbe tenerlo a patto che il giocatore riesca a riconquistare l'ambiente dopo la rottura che lo aveva portato a gennaio alla Juventus.