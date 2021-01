Il classe 2004 del Lechia Gdansk dovrebbe sbarcare in Italia a momenti. Dalla Polonia sostengono che gli accordi tra i club ci siano e resterebbero solo dettagli burocratici per chiudere l’affare, tra questi il trasferimento di tutta la famiglia in Italia. In patria è considerato un vero e proprio talento, tanto da debuttare tra i professionisti a soli 15 anni.

