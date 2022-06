Bologna – Di Vaio verso la nomina di direttore sportivo?

Marco Di Vaio verso un nuovo ruolo

Prima giornata di confronti a Casteldebole per il neo arrivato che ha voluto, tra le prime decisioni prese, confermare in società Marco Di Vaio con un ruolo nella sua squadra di lavoro. Con Sartori responsabile, e magari destinato a viaggiare molto per sondare giocatori, l'ex capitano potrebbe dunque ricoprire un ruolo più vicino alla squadra dal punto di vista della quotidianità al Niccolò Galli e per lui sarebbe pronta la nomina di nuovo direttore sportivo. Nella squadra di Sartori arriveranno dall'Atalanta Vinti e Botteghi, suoi storici collaboratori, più altre due figure.