Bologna – Bilancio e investimenti: non si può avere tutto

'Nel mondo ideale bisognerebbe tenere i migliori e prendere punta e difensore centrale', Mihajlovic dixit. Il calcio, però, non è un mondo ideale. Anzi. Perfino Alice ha capito che il mondo delle meraviglie è qualcosa di ideale e poco reale 'Che bellezza se sapessi che quel mondo delle meraviglie c'è'. Ecco, torniamo nella realtà. La situazione economico-finanziaria è falcidiata dal Covid, vale per tutti, ma in casa Bologna l'ultimo bilancio ha espresso un dato chiaro: -40 milioni di euro. Con questa situazione è impossibile chiedere ulteriori investimenti senza nessun tipo di incasso.