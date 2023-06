Bologna, Amey e Van Hooijdonk in ritiro: Motta li valuterà. Gli altri via

Il settore giovanile, che dovrebbe vedere il cambio tra Corazza e Margotto, ha faticato a produrre giocatori da prima squadra ma in questo ciclo tecnico sono due o tre le pedine interessanti per l'allenatore rossoblù. Dopo una stagione difficile a livello di infortuni, Amey avrà la sua occasione in ritiro per farsi notare da Thiago Motta ed entrare in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra. Il classe 2005, che ha già debuttato a sedici anni in Serie A con Mihajlovic, cercherà di ritagliarsi spazio a Valles per una riconferma in Serie A. Attenzione anche a Kasper Urbanski, il pezzo pregiato voluto qualche stagione fa da Walter Sabatini. Il giovane talento è in scadenza di contratto a giugno e Sartori sta cercando di rinnovare, anche lui, in caso di prolungamento, potrebbe salire in ritiro. Per ora niente cessione e tesoretto nemmeno per Sydney Van Hooijdonk, che rientrerà dall'Olanda dove è andato in doppia cifra e salirà a Valles dove Motta traccerà un giudizio: o resterà oppure sarà ceduto. Tutti gli altri invece saranno ceduti in prestito per accumulare minutaggio nelle serie inferiore. Dopo un paio di anni di Primavera è giunto il momento del salto nel calcio professionistico.