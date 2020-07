Anche se manca più di un mese all’apertura del mercato, il Bologna inizia a muoversi concretamente per rafforzare una rosa che nel medio periodo dovrà provare a raggiungere l’Europa League. L’impressione è che i rossoblù possano concentrarsi sul mercato in entrata su due reparti, la difesa e l’attacco, e qualche nome concreto è uscito sui media non trovando le smentite della società.

Scheda 1 di 2