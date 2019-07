Bertuzzi: “Skov Olsen sembra avere una potenzialità assurda”

“Tanti giocatori del nord hanno la cultura della serietà e del lavoro. Il dubbio risiede sull’adattabilità tattica perché sono abituati al 4-4-2, se sei un centrocampista o giochi tra i due in mezzo o forzatamente a lato. Helander ha sempre giocato in una difesa a 4 protetta da un’altra linea a 4, in Italia fa fatica, in determinati ruoli i nordici fanno fatica. Per il ruolo di ala il discorso è diverso, è meno difficile. Svanberg ha tutto, fisico e tecnica, ma tatticamente fatica. Ci sono moduli tattici essenziali e un po’ basic nel nord. Sono molto ottimista per Skov Olsen, tecnicamente è ambidestro. Stiamo parlando di un giocatore che a me ricorda Arnautovic. Secondo me può fare anche l’attaccante, proprio il numero 9. Ha il senso del gol, ne ha fatti 26 la scorsa stagione. È alto, ha una struttura impressionante, quando parte in progressione non è facile da contrastare. È bravo palla al piede. Non mi piace esaltarmi per le ali a piedi invertito, non tutti sono Robben, mi piacerebbe che uno dei due esterni andasse sul fondo e crossasse e Skov Olsen può fare anche questo. Stiamo parlando di un giocatore che a livello internazionale lo volevano squadre evolute a livello di scouting come il Real Sociedad. Con calma e se sarà fortunato, ci farà molto contenti. È polivalente”

