Anche la Samp su Juan Jesus

C’è una rivale per il Bologna per quanto riguarda uno degli obiettivi di gennaio.

Su Juan Jesus, centrale brasiliano della Roma, ci sarebbe anche la Sampdoria, alla ricerca di rinforzi per la salvezza. Il difensore piace molto a Ranieri che lo conosce e lo ha allenato, anche se l’ingaggio di 2.2 milioni all’anno sarebbero al momento troppi per la Sampdoria. Sulla sponda romanista, ci sarebbe invece l’intenzione di cedere il giocatore a titolo definitivo e non in prestito.

m.m.