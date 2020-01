Ag. De Maio: “Non verrà al Bologna”

Sebastien De Maio non tornerà al Bologna a gennaio. Nelle ultime ore si erano scatenate voci sul suo possibile ritorno in rossoblù, basate sul fatto che il difensore era stato visto in città, ma nulla di tutto ciò è concreto. La smentita è arrivata nella tarda serata di ieri dal suo agente Diego Tavano:

“Col Bologna non c’è nulla – ha ammesso a Tmw – Sebastien stima molto città e club, è ancora legato dalla sua esperienza in rossoblù ma in questo momento sta pensando solo all’Udinese. Il Bologna è un capitolo chiuso. E’ legato ai friulani, se poi il mercato dirà qualcosa di diverso lo scopriremo”.