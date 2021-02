Adani su Antov: “Per l’età che ha è molto avanti, bravo in marcatura”

C’è la ‘benedizione’ di Lele Adani su Valentin Antov, difensore centrale classe 2000 arrivato al Bologna dal Cska Sofia. Il giocatore, con esperienza anche in Europa, ha giocato contro la Roma in Europa League, arriva in prestito oneroso da 500 mila più obbligo di riscatto a 2.5 milioni. Ecco il parere del commentatore tecnico di Sky:

“E’ un calciatore veloce, cattivo e che sa giocare di reparto – ha affermato Adani – Nonostante la giovane età ha una grande esperienza, sia in Europa che in nazionale. Per essere un calciatore moderno è bravo anche in marcatura e nell’uno contro uno. Per l’età che ha è molto avanti”.