Cosa manca al Bologna per il salto di qualità?
Quella offerta contro il Chievo è stata la peggior prestazione al Dall’Ara del Bologna di Donadoni. Non male, al netto di una sconfitta evitabile e francamente immeritata. Non male, perché il Bologna…
Quella offerta contro il Chievo è stata la peggior prestazione al Dall’Ara del Bologna di Donadoni. Non male, al netto di una sconfitta evitabile e francamente immeritata. Non male, perché il Bologna…
Il 2016 rossoblù inizia nel miglior modo possibile: il Bologna si regala una Epifania da incorniciare, espugnando San Siro al termine di una partita ricca di errori e di colpi di scena, vibrante ed…
Il 2015 del Bologna si chiude con una sconfitta casalinga per 3-2 contro l'Empoli, squadra rivelazione del campionato, bravo a sfruttare la superiorità tecnica del proprio centrocampo e le…
Seconda vittoria consecutiva per il Bologna, che dopo Modena e Verona sbanca anche Genova, al termine di una prestazione fatta di sofferenza, abnegazione e opportunismo. Nei primi due terzi di gara,…
Brutto passo indietro del Bologna di Donadoni, che a Torino interrompe a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Una prestazione assai negativa quella dei rossoblù, per certi versi assai…
Primo pareggio stagionale per il Bologna, che al Dall'Ara inchioda sul pari la corazzata Roma, frastornata dalla verve di una squadra che finalmente si può definire tale, annacquata dalle secchiate di…
Seconda vittoria in fila per il Bologna di Donadoni, che passa a Verona grazie ai gol di Giaccherini e Donsah in apertura ed esce così (per la prima volta in questa stagione) dalla zona retrocessione,…
Seconda vittoria in 8 giorni per il Bologna che, al debutto di Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù, si risolleva rifilando un rotondo 3-0 all'Atalanta. Di Giaccherini, Destro e Brienza - tutti e…
Ci sono momenti che possono svoltare una stagione e il gol messo a segno da Adam Masina al 93' di Carpi-Bologna ha tutto per essere uno di quei momenti. Per come è arrivato, grazie all'improvvido…
Alla fine la quarta sconfitta consecutiva, la settima su otto partite di campionato, l'ottava della stagione mettendo nel conto anche la ferragostana batosta rimediata con il Pavia, è arrivata.
Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Il Bologna cancella il segno zero nella tabella delle vittorie e dei punti fatti in questa stagione, grazie alla vittoria di misura conquistata, non…
Rileggiamo l'andamento della partita grazie a questa infografica che riassume tutti i dati salienti dell'incontro disputato dai rossoblù.
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