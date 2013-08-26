Tutto Bologna Web

Film della Partita

Roberto Donadoni

Cosa manca al Bologna per il salto di qualità?

M. Francia

Quella offerta contro il Chievo è stata la peggior prestazione al Dall’Ara del Bologna di Donadoni. Non male, al netto di una sconfitta evitabile e francamente immeritata. Non male, perché il Bologna…

Bfc-Empoli_BigMac

Il Bologna non può nulla contro un Empoli da applausi

M. Francia

Il 2015 del Bologna si chiude con una sconfitta casalinga per 3-2 contro l'Empoli, squadra rivelazione del campionato, bravo a sfruttare la superiorità tecnica del proprio centrocampo e le…

hellasbfc

Uno-due Giaccherini-Donsah e il Bologna stende il Verona

M. Francia

Seconda vittoria in fila per il Bologna di Donadoni, che passa a Verona grazie ai gol di Giaccherini e Donsah in apertura ed esce così (per la prima volta in questa stagione) dalla zona retrocessione,…

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Toloi Dona-doni, il Bologna ne approfitta e vince 3-0

M. Francia

Seconda vittoria in 8 giorni per il Bologna che, al debutto di Roberto Donadoni sulla panchina rossoblù, si risolleva rifilando un rotondo 3-0 all'Atalanta. Di Giaccherini, Destro e Brienza - tutti e…

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Masina-gol all'ultimo respiro salva Rossi e il Bologna

M. Francia

Ci sono momenti che possono svoltare una stagione e il gol messo a segno da Adam Masina al 93' di Carpi-Bologna ha tutto per essere uno di quei momenti. Per come è arrivato, grazie all'improvvido…

vazquez_franco

Il Bologna affoga in una Vazquez di bagno

M. Francia

Alla fine la quarta sconfitta consecutiva, la settima su otto partite di campionato, l'ottava della stagione mettendo nel conto anche la ferragostana batosta rimediata con il Pavia, è arrivata.

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Bologna-Sampdoria 01/09/2013

R. TuttoBolognaWeb

Rileggiamo l'andamento della partita grazie a questa infografica che riassume tutti i dati salienti dell'incontro disputato dai rossoblù.

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Napoli-Bologna 25/08/2013

R. TuttoBolognaWeb

Rileggiamo l'andamento della partita grazie a questa infografica che riassume tutti i dati salienti dell'incontro disputato dai rossoblù. CLICCA QUI