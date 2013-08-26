Masina-gol all'ultimo respiro salva Rossi e il Bologna M. Francia Marco Francia 25 ottobre 2015 - 11:00 25 ottobre

Ci sono momenti che possono svoltare una stagione e il gol messo a segno da Adam Masina al 93' di Carpi-Bologna ha tutto per essere uno di quei momenti. Per come è arrivato, grazie all'improvvido…