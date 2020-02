Dimostra ancora una volta di essere il vero trascinatore della squadra nonostante non ne sia la stella. Quando lui è in campo la squadra ha un altro mordente. Prova a prendere in mano la squadra nel momento più buio, ma quelle triple non ne vogliono proprio sapere di andare a bersaglio.

11 punti, 1/6 tiri da tre, 7 assist, 1 stoppata, 2 palle perse.