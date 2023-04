Verona-Bologna, i migliori e i peggiori

Con una battuta si può dire che ha proprio scelto la partita giusta per riscattarsi...Ottimo giocatore che il Bologna, come da tradizione societaria, ha lasciato andare via in cambio di un bel pacco di soldi appena ha avuto mercato. Poi si è perso per strada ma in questo finale di campionato può trascinare alla salvezza una squadra mediocre come il Verona dall'alto di una qualità tecnica sconosciuta ai suoi compagni.