Un Thiago Motta carico e motivato

La Juve potrebbe opporsi al Bologna con un 4-4-2 con Szczesny che prenderà il posto di Perin fra i pali; la linea a 4 davanti al portiere, potrà essere composta da De Sciglio, Bremer, Bonucci e Danilo con Alex Sandro pronto ad entrare a partita in corso. A centrocampo c’è qualche dubbio in più per mister Allegri; qui i rientri di Locatelli, Rabiot e Cuadrado, potrebbero togliere il posto a Paredes, Miretti (non al meglio) e ad uno fra Kostic e McKennie. Il tecnico toscano potrebbe partire con McKennie o Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic. In attacco, spazio a Vlahovic e Milik. Venendo al carico e motivato Thiago Motta, in queste 2 settimane, ha mescolato un po’ le carte, vuoi per i tanti elementi impegnati con le rispettive nazionali e vuoi per cercare di trovare la giusta quadra, capire anche le caratteristiche di ogni singolo giocatore, in base alla posizione che possono occupare. Così, alla vigilia, non è dato sapere se il Bologna affronterà la Juventus con un 4-3-3 o un 4-4-2 o se preferite, 4-3-1-2. Vero, si gioca di squadra, si punta al collettivo, quindi si può attaccare anche in 4 o in 6 o difendere in 11 come il mister Italo brasiliano ha asserito in conferenza però, i moduli serviranno pure a qualcosa. La squadra quando scende in campo, assume un modulo, un piazzamento. Se come dice Motta, il Bologna giocherà di squadra, motivata e con fame, avrà buone chance di uscire dallo Stadium con qualche punto, diversamente, non avrà scampo.