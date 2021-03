Un elettrico Napoli-Bologna

Il Bologna di scena stasera a Napoli, troverà un ambiente elettrico. Così è stato definito per tutta la settimana l’ambiente partenopeo dopo la frase di Insigne, “squadra di m…a”. Poi ci sono le dichiarazioni di De Laurentis qualche settimana fa nei confronti del tecnico Gattuso che hanno ulteriormente acceso un ambiente che non ha certo bisogno di tutti questi pettegolezzi per accendersi. Napoli è storicamente una piazza calda, una tifoseria molto attaccata alla squadra. Il Bologna, 8 punti nelle ultime 5 partite e solo 3 gol subiti, trova un Napoli affamato di punti dopo i 7 raccolti nelle ultime 5 partite e soprattutto dopo aver subito 7 gol nelle ultime 3. Il quarto posto dista 5 punti, occupato al momento dall’Atalanta; il Napoli, vorrà cercare di trovare i 3 punti per avvicinarsi alla quarta piazza ed allontanare l’insidia Lazio. Il Bologna dal canto suo, cercherà di ritrovare la prestazione che ha schiantato la Lazio 8 giorni fa e dimenticare alla svelta l’opaca prestazione di Cagliari. Nonostante una posizione di classifica tranquilla, contro il Napoli si dovrebbero trovare le giuste motivazioni. Con 3 partite in una settimana, ci saranno delle novità.

Scheda 1 di 3