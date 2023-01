Un Bologna senza punte di ruolo contro l’Atalanta

Domani sera, dopo la vittoriosa partita vinta contro il Sassuolo, a distanza di quasi due mesi, il Bologna torna al Dall’Ara, davanti al suo pubblico. In una serata, che pur in pieno gennaio, non si annuncia fredda ed è attesa una discreta affluenza di pubblico. Viste le tante assenze, specie in attacco, Thiago Motta sarà costretto a ridisegnare il suo Bologna. Fuori Arnautovic, Barrow e Zirkzee, il mister ha provato in allenamento Sansone come punta, con Orsolini e Soriano ad agire sulle rispettive corsie esterne e con Ferguson trequartista come nelle ultime uscite. Questo sarebbe lo schema meno invasivo, meno stravolto, con l’unico cambio di Sansone per Arnautovic. Si cercherà di dare all’Atalanta pochi punti di riferimento, giocando il più possibile in velocità e ad un tocco solo. Un po’ come fa la squadra di Gasperini. C’è poi la possibilità di invertire Orsolini punta e Sansone esterno. Più remota l’idea Raimondo, unica punta di ruolo ma ancora acerbo per partire titolare. Più facile che entri a partita in corso. Altra possibilità, ma qui si andrebbe a modificare parecchio l’assetto tattico, quella di infoltire il centrocampo e di giocare con gli esterni e a turno, l’inserimento in attacco di Aebischer, Ferguson e Soriano, giocando di fatto senza punta di riferimento. Nelle sedute di allenamento post Roma, è stato provato anche Soriano come punta.