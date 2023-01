Udinese-Bologna, i migliori e i peggiori

Dall'emergenza per le tante assenze trova le risorse per motivare al massimo chi è chiamato a scendere in campo. Sulle singole scelte non sbaglia, specie su Sansone confermato prima punta, ma soprattutto ricava dai giocatori una coralità e una compattezza di gioco insospettabili. Poi naturalmente ci vuole anche la fortuna, perché se l'Udinese in un quarto d'ora va 2-0 c'è anche il rischio della goleada.