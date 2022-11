Thiago Motta fa 13

Sono 13 i punti ottenuti da Thiago Motta dal suo arrivo a Bologna, gli stessi ottenuti dal suo predecessore, Sinisa Mihajlovic, calcolando le stesse 9 giornate. La classifica ora sorride e come scrissi qualche settimana fa, consente alla squadra di preparare la seconda parte di campionato, in tutta tranquillità e serenità, senza particolari ansie da classifica. L’impronta di Motta, comincia a vedersi; pochi punti di riferimento per gli avversari, molti giocatori che si scambiano quasi di ruolo e posizione, cooperativa del gol e cambi quasi sempre azzeccati ed eseguiti nei giusti tempi. Il mister è riuscito a coinvolgere tutto il gruppo, compresi quei giocatori che Sinisa impiegava poco. Per esempio, Bologna-Sassuolo è terminata con ben 6 dei nuovi acquisti in campo, con tutta la difesa nuova da quando è entrato Sosa a pochi minuti dal termine e a centrocampo Moro, oltre a Ferguson, autore fra l’altro, del terzo gol che ha chiuso la partita e suo terzo gol personale da quando è a Bologna. I suoi gol poi, sono tutti pregevoli. Gli unici che forse non sono ancora stati ben inseriti nel nuovo contesto tecnico, sono: Sansone, Schouten, Kasius (ma veniva da un infortunio) e in parte, Barrow, Vignato e Zirkzee.