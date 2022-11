Thiago elogia i suoi giocatori

A Casteldebole, è andata in scena la conferenza stampa di Thiago Motta per il pre partita di Bologna-Torino, match della tredicesima giornata che si disputerà domenica alle 12,30. Un Motta piuttosto ottimista e sereno come suo solito, che fra l’altro, ci ha abituato a relazionarsi con la stampa, 2 giorni prima di giocare. Il Torino di Juric, gioca un calcio aggressivo, baricentro alto e addosso all’avversario, quasi uomo contro uomo su ogni zona del campo. Il suo schema preferito, il 3-4-2-1 con densità a centrocampo e sempre pronto a difendere e ad attaccare con parecchi elementi. Squalificato, in panca siederà Matteo Paro, altro ex giocatore e compagno di squadra di Juric e Motta ai tempi del Genoa.