TBW METEO – Sereno all’Arechi

Salernitana-Bologna, valevole per la 27esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo sereno o quasi sereno, temperatura compresa tra 10-13 gradi, venti deboli da ovest, umidità compresa tra 70-80%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 70-80%. Per tutti i tifosi presenti qll’Arechi, consiglio un look da inizio primavera, con abiti lunghi ma non troppo pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna! Domenica, il cielo su Salerno si presenterà poco nuvoloso, per nubi alte e stratificate di scarsa consistenza. Temperatura massima compresa tra 14-17 gradi, venti deboli da sud-ovest.