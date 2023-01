TBW METEO – Possibili piogge all’Olimpico

Lazio-Bologna, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso. Precipitazioni a carattere intermittente, anche sotto forma di rovesci, possibili un po’ per tutto il match. Temperatura compresa tra 6-9 gradi, venti moderati da sud-ovest, umidità compresa tra 90-100%, visibilità discreta. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 25-35%. Per tutti i tifosi presenti all’Olimpico, consiglio un look invernale ma senza eccessi. Giaccone impermeabile ed ombrello compatto a portata di mano. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!