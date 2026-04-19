Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb esclusive tbw TBW METEO – Poco nuvoloso all’Allianz Stadium

esclusive tbw

TBW METEO – Poco nuvoloso all’Allianz Stadium

TBW METEO – Poco nuvoloso all’Allianz Stadium - immagine 1
di Gionni Forlenza
Redazione TuttoBolognaWeb

Juventus-Bologna valevole per la 33esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 17-20 gradi, venti deboli di direzione variabile, umidità compresa tra 75-85%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 80-90%. Per tutti i tifosi presenti all’Allianz Stadium, consiglio un look primaverile, con abiti lunghi e giacca ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

Leggi anche
Aston Villa-Bologna, i migliori e i peggiori
L’Europa si chiude qui. Ora fare di tutto per tornarci

© RIPRODUZIONE RISERVATA