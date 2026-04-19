Juventus-Bologna valevole per la 33esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 17-20 gradi, venti deboli di direzione variabile, umidità compresa tra 75-85%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 80-90%. Per tutti i tifosi presenti all’Allianz Stadium, consiglio un look primaverile, con abiti lunghi e giacca ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Poco nuvoloso all’Allianz Stadium
di Gionni Forlenza
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