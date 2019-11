TBW METEO – Molte nubi sul Mapei Stadium

Previsioni

Dopo la pioggia notturna e di queste ore, assisteremo ad un’attenuazione dei fenomeni entro sera. Sassuolo-Bologna in programma stasera per l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A, si giocherà con cielo molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo se non la possibilità di debole pioggia o pioviggine, temperatura compresa tra 10-12 gradi, vento calmo o debole da nord-ovest, visibilità buona e umidità compresa tra 90-100%. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 65-75%.