TBW METEO – Clima autunnale e forte vento a Lecce

Il Bologna di scena allo stadio Via del Mare di Lecce per la diciassettesima giornata di Serie A, troverà un tipo di tempo spiccatamente autunnale. Domenica mattina cielo molto nuvoloso con piogge in esaurimento nel corso della giornata. Durante il match con fischio d’inizio alle ore 15, il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso, scarsa possibilità di pioggia e comunque in esaurimento, temperatura compresa tra 14-17 gradi, venti moderati o forti da sud-ovest, visibilità ottima e umidità compresa tra 75-85%. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 70-80%.

