Bologna-Lecce valevole per la 32esima giornata del massimo cdd ad mpionato, con fischio d’inizio alle /8, si giocherà con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, precipitazioni assenti o al più deboli, temperatura compresa tra 15-18 gradi, venti deboli-moderati da est, umidità compresa tra 75-85%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 70-80%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look con abiti primaverili, lunghi ma non troppo pesanti e giacca impermeabile. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Basso rischio pioggia al Dall’Ara
di Gionni Forlenza
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