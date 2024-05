Stasera Bologna-Juve, ma tiene banco il futuro di Motta

Stasera alle 20,45, con i 30000 del Dall’Ara, andrà di scena l’ultimo atto casalingo di questo splendido campionato del Bologna targato Motta. Arriva la Juventus, che dopo l’esonero di Allegri, avvenuto subito dopo aver vinto la Coppa Italia contro l’Atalanta, si affiderà a Paolo Montero, ex difensore juventino dal 1996 al 2005. Una partita di fine campionato ma dal sapore sempre speciale. A maggior ragione perché vale per entrambe il terzo posto, Atalanta permettendo. Oltre alla stessa posizione di classifica, terzi a 67 punti, le due squadre vantano anche la seconda e terza miglior difesa del campionato, con 27 gol subiti per il Bologna, dietro solo all’Inter con appena 20 gol al passivo e 28 gol subiti per la Juve.