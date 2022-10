Buon Bologna, ma ora serve ripartire davvero: la classifica non aspetterà più

Forse la miglior versione del Bologna di Thiago Motta, anche se con qualche imprecisione di troppo. Quella che per tanti doveva essere una mattanza alla fine si è rivelata una partita equilibrata, lottata, giocata con buono spirito e decisa dal campione che è Kvara al cospetto di un Bologna voglioso ma non con la qualità sufficiente per il sacco. Peccato, perché ad un certo punto si era assaporato odore di mezza impresa ma è bastata una disattenzione difensiva su Osimhen per la condanna. Sono le partite contro le big, quelle in cui basta un dettaglio per fare la differenza. Ma con questo atteggiamento, con questa voglia di lottare, si potranno fare punti contro le più abbordabili. Cioè quello che fino a qui il Bologna ha fatto fatica a fare. Quantomeno, dal Maradona sembra essersi accesa una piccola scintilla, una fiammella da cui provare ad accendere un fuoco per il prossimo mese di partite.