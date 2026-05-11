Ripartire da Rowe: è lui l’uomo per l’Europa

Jonathan Rowe alla Panagiotis Kone. Si riparte da qui e da un undici maggio che dice bene al Bologna dato che pure due anni fa si vinse al Maradona per l'aritmetica Champions. Stavolta si è giocato per l'ottavo posto, c'è differenza, ma battere Aurelio De Laurentiis è sempre un piacere. A proposito, caro Pres: la bella, come la chiamò lei dopo il trionfo in Supercoppa, l'abbiamo vinta noi. E' almeno una piccola-grande soddisfazione dopo un periodo difficile, un campionato deficitario e una Europa svanita quando sembrava accessibile dal settimo posto. Un colpo di coda, e speriamo non un canto del cigno. Inutile pensare di raggiungere l'Atalanta, impossibile, ma chiudere bene il campionato può almeno lasciare un sapore meno agrodolce in vista del futuro, dove tutto può essere messo in discussione dal Milan se dovesse partire una chiamata verso Vincenzo Italiano.