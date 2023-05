Sfatare il Castellani e dare un segnale forte alle inseguitrici

Il Bologna visto contro la Juventus, ha in parte cancellato la bruttissima prestazione di Verona. Stasera, Empoli e Bologna, scendono in campo con il vantaggio di conoscere già i risultati delle rispettive avversarie. L’Empoli, con le sconfitte di Lecce, Spezia e Verona, può sicuramente sorridere. Ad oggi, conserva i 5 punti di vantaggio dalle inseguitrici; con un ipotetico pareggio contro il Bologna, allungherebbe a 6 punti il distacco da Spezia e Verona, con un turno in meno da giocare. Il Bologna, si trova sempre incollato il neo promosso Monza di Berlusconi, la Fiorentina, che ha temporaneamente guadagnato l’ottava posizione e, con la vittoria di ieri contro la Sampdoria, il Torino ha agganciato i rossoblu a 45 punti. Con il pareggio, il Bologna guadagnerebbe di nuovo l’ottava posizione, per via degli scontri diretti favorevoli con la Fiorentina e va detto, che con 3 punti in 4 partite, con ben 5 squadre ad inseguire, sarebbe quasi un mezzo miracolo ritrovarsi ancora ottavi. Questo, la dice lunga quanto anche le altre avversarie, a turno, perdano qualche colpo.