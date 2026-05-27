Sempre grazie Vincenzo, ma la partita è ancora aperta…

Due anni dopo più o meno la stessa storia. Allora fu Thiago Motta, ma in scadenza di contratto, oggi tocca a Vincenzo Italiano, nonostante un accordo fino al 2027. Bologna resta ancora tappa di passaggio. L'allenatore rossoblù potrebbe lasciare per andare al Napoli, visto l'incontro di ieri, neanche troppo nascosto, tra i suoi agenti e Aurelio De Laurentiis. Anche il vertice tra Motta e Giuntoli venne scovato, ma sempre con l'ombra del dubbio e della fake news fino alla fine, invece ieri è andata in onda la sceneggiatura preferita da Adl, ovvero la costruzione dell'ennesimo film a carte scoperte. Va detto che da Napoli giunge voce che la scelta definitiva il patron non l'abbia ancora fatta e che il nome di Max Allegri sia sempre vivo, ma certamente sono in aumento le probabilità che Italiano possa lasciare il rossoblù rispetto a quanto dichiarato sabato dopo la partita con l'Inter e domenica nell'intervista a Emilio Marrese su Repubblica.