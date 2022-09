Sconfitta pesante, si poteva aspettare per il cambio modulo

Dopo due pareggi ed una vittoria, ieri è arrivata la prima sconfitta casalinga, stagionale. Sia chiaro, l’Empoli non ha rubato nulla ma il gol vittoria, è giunto nel momento migliore del Bologna, quando sembrava che il gol rossoblu, fosse nell’aria. Sconfitta pesante perché arriva dopo la vittoria contro la Fiorentina e dopo il cambio tecnico. In genere, la prima partita con un nuovo mister, regala alla squadra, una reazione almeno nervosa. Va detto che il Bologna, aveva già giocato contro la Fiorentina, la partita sui nervi, poi vinta con Vigiani e Magnani in panca. Thiago Motta ha cercato subito di imprimere alla squadra, il suo credo tattico con un 4-2-3-1 e con Medel spostato davanti alla difesa. Da un lato, è apprezzabile il suo coraggio di cercare subito di correggere la disposizione della squadra in campo, dall’altro, un po’ avventuroso farlo alla prima settimana di allenamenti. Si poteva cavalcare l’onda del 3-5-2 come ha fatto Vigiani, magari cambiando qualche interprete, spostando Medel a centrocampo e regalando intensità come domenica scorsa. Complice la sosta, si lavorava poi due settimane sul 4-2-3-1 e proporlo a Torino contro la Juve. Certo, mancheranno alcuni elementi convocati per le rispettive nazionali ma sarebbe stato più saggio, lavorarci sul nuovo modulo da domani.