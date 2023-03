Qualche dubbio di formazione e, forse, anche di modulo per Thiago Motta

Il Bologna che va stasera ad affrontare il Torino al Grande Torino, è un Bologna quasi al completo, dopo un inizio di girone di ritorno con molte assenze, specie in attacco. Se non si fosse infortunato Dominguez in allenamento, ThiagoMotta avrebbe avuto tutti gli effettivi a disposizione. Assenza pesante quella di Nico; giocatore dalle caratteristiche non comuni e, proprio per questo, non facile da sostituire. L’argentino imposta, va a disturbare il portatore di palla avversario, spesso va al raddoppio a centrocampo e corre a moto perpetuo. Vero, a centrocampo c’è abbondanza ma già qui, c’è da capire chi potrà giocare al suo posto, magari privilegiando altre caratteristiche. Il Bologna che va ad affrontare il Torino, è un Bologna consapevole dei propri mezzi. Thiago Motta in questi 6 mesi, ha lavorato molto sul gruppo; per il mister, è importante il presente, pensare di partita in partita aldilà di chi scenderà in campo e non è quasi mai scesa in campo la stessa formazione.