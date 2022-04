Prove tecniche per provare a fermare anche l’Inter

Dopo aver fermato il Milan e la Juventus, il Bologna questa sera, nel recupero della ventesima giornata, con fischio d’inizio alle 20,15, proverà a fermare anche l’Inter. Il Bologna si ritrova al completo dopo le 6 defezioni di domenica scorsa contro l’Udinese, 3 per squalifica e 3 per un virus che ha colpito alcuni componenti della squadra rossoblu. Assente solo Dijks per problemi agli adduttori della coscia sinistra. Pure l’Inter si presenta al Dall’Ara quasi al completo. Assenti solo Gosens e Vidal. Entrambe le formazioni, dovrebbero schierarsi con il 3-5-2. Davanti a Skorupski, dovrebbero giocare da destra verso sinistra i titolatissimi Soumaoro, Medel, Theate. Centrocampo composto da De Silvestri o Kasius, Dominguez o Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey. In attacco, il rientrante Arnautovic dovrebbe essere affiancato da Barrow o Sansone. Meno favorito dei due, visti gli ultimi allenamenti, Orsolini. L’ascolano ed uno tra Barrow e Sansone, rappresenteranno comunque due valide alternative a partita in corso.