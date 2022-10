Primi 3 punti di Thiago, ma Arna andava sostituito

Dopo un pareggio contro la Samp e 3 sconfitte contro Empoli, Juventus e Napoli, Thiago Motta ottiene la sua prima vittoria rossoblu, grazie ad un rigore concesso in maniera un po’ generosa, trasformato al 13simo minuto dal capocannoniere del Bologna e della serie A, Marko Arnautovic e dal primo gol di Ferguson con la maglia rossoblu, grazie ad un anticipo di testa, in area leccese, sugli sviluppi di un bel calcio d’angolo battuto da Musa Barrow al 34simo. Chiusa di fatto la partita nel primo tempo, il Bologna nella ripresa, si è limitato a controllare l’avversario e quando possibile, di giocare di rimessa. Il Lecce ha tenuto il pallino del gioco specie ad inizio ripresa ma è stato ancora il Bologna a rendersi più pericoloso, con Orsolini da poco entrato, ben servito in area da Arnautovic che ha calciato a giro, poco sopra la traversa e con Posch, servito in area sempre da Arnautovic, con Falcone che in uscita, ha compiuto una mezza prodezza, deviando col braccio, il tiro ben indirizzato verso la porta.