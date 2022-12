Non solo terzino ed esterno: per giugno Ilic è nel taccuino di Sartori

Il Bologna un po’ alla volta sta ritrovando la rosa al completo. Mancano ancora all’appello Skorupski, con la Polonia eliminata ieri sera dalla Francia, ed Aebischer, con la Svizzera che gioca domani sera contro il Portogallo. Bonifazi svolge ancora allenamento differenziato. Questi in sostanza, i 3 assenti nelle prossime amichevoli che il Bologna disputerà dal 9 al 17 dicembre, dopo il 5-0 rifilato alla Primavera. La società si sta muovendo per consegnare a Motta un paio di rinforzi. Gli sforzi maggiori, almeno per quanto concerne il mercato di gennaio, si concentreranno sulla corsia di sinistra. Come esterno basso, piace Tony Lato del Valencia. Al momento, lo spagnolo ha una valutazione di circa 3 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe abbassarsi visto che a giugno Lato va in scadenza. Altro nome che rimbalza con insistenza in quel di Casteldebole è lo scozzese Josh Doig, 20 anni in forza all’Hellas Verona. Con gli scaligeri, 5 presenze in stagione condite da 2 reti. Il suo valore si aggira sui 6 milioni di euro ed è previsto in sensibile aumento. A fine campionato, potrebbe già valerne 10. Rispetto a Lato, ha meno esperienza ma può ricoprire più ruoli come per esempio il centrale di difesa sia a 3, sia a 4 e anche come esterno di centrocampo. Giocatore per certi versi duttile. Sarebbe un’ottima presa ma sarà anche importante trovare per il Verona argomenti giusti, per accettare la cessione di un giocatore che andrà in scadenza nel giugno 2026 con elevati margini di crescita di valore. Per esempio, come contropartita, si potrebbe offrire Kasius o Vignato in prestito gratuito con diritto di riscatto.