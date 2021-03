Addio per sempre, splendide memorie del Bologna, di Bologna e della mia infanzia. Mirko Pavinato era un vero capitano: meno talento rispetto alle star della squadra, ma disciplina e serietà in campo e fuori. E poi, nota personale, adorava il tennis. L’ho conosciuto e mi appariva come un monumento vivente, eppure affabile e paterno.

