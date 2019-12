Napoli-Bologna, i migliori e i peggiori

Effetto immediato. Zittisce tutti gli scettici (pochi, ma testardi) e ricorda che l’allenatore del Bologna è lui ed è sempre stato lui, capace di riprendere in mano la squadra non appena ha la possibilità di farsi vedere e soprattutto “sentire”. Con conseguente leggero imbarazzo del buon De Leo che si arrabatta per vedere la vittoria di Napoli come il frutto di un lavoro d’équipe e non, questa volta più che mai, come l’effetto Sinisa. L’esclusione di Orsolini nell’intervallo è la traduzione in pratica di quanto annunciato venerdì: non guarderò in faccia a nessuno, chi non mi segue va giù. La lezione serve sia ad Orso che a tutta la squadra.

