Migliorare punti e classifica e pianificare il futuro

In tre giorni al Dall'Ara sono stati raccolti 4 punti, tutti in rimonta, nei match contro Udinese e Inter. 42 punti totalizzati al momento, un punto in più rispetto ai 41 totali dello scorsa stagione, a quattro giornate dalla fine che valsero il 12° posto in classifica.

Quest’anno per arrivare nella medesima posizione ci vorranno 47-49 punti. In questa stagione, più che dei 42 punti al momento raccolti, c’è la soddisfazione di aver battuto Inter, Roma e Lazio in casa e di aver pareggiato con Atalanta, Milan e Juventus a casa loro. Risultati importanti, soprattutto contro Milan, Juve ed Inter dove nello stesso girone, contro le 3 big, non abbiamo mai perso. Non capitava dal campionato 2011-2012, quando sempre nel girone di ritorno, il Bologna pareggiò contro Juve e Milan ed andò a vincere al Meazza contro l’Inter con un rotondo 3-0. Era l’ultima stagione di Di Vaio al Bologna: proprio lui aprì le marcature, con una doppietta in un solo minuto tra il 37esimo e 38esimo e calò il tris Acquafresca a 5 minuti dal termine.