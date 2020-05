Mercato – Tomiyasu per il Bologna vale almeno 20 milioni

Da Roma si continua a spingere per un eventuale passaggio di Takehiro Tomiyasu in giallorosso.

Negli ultimi giorni sia quotidiani che siti romani si sono spinti ad azzardare possibili proposte della dirigenza giallorossa per strappare l’asso giapponese del Bologna, ma le cifre lette sono tutt’altro che coerenti con il mercato. Si è parlato di 8-10 milioni di euro bonus compresi, cifra che il Bologna non prenderebbe nemmeno in considerazione valutando Tomiyasu almeno 20 milioni, con la possibilità che ne possa valere 30 tra un anno. Non trova terreno fertile nemmeno l’ipotesi delle contropartite tecniche: nell’era Saputo, quando il Bologna ha deciso di vendere, lo ha sempre fatto per soldi cash. Per la dirigenza rossoblù il giapponese è incedibile a certe cifre e nel calcio post coronavirus è difficile che club italiani possano spingersi a 20 milioni di euro per il giapponese.

m.m.