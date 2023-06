Lecce-Bologna, i migliori e peggiori

Questo campionato sarà ricordato come quello dei 54 punti di Thiago Motta (record storico assoluto) e del nono posto di Motta (migliore dell'era-Joey Saputo). Così richiedono gli aridi almanacchi, che nello stesso tempo riporteranno ai posteri l'impresa di un allenatore mai del tutto amato e sostenuto dalla tifoseria, capace però di plasmare una squadra in crisi e trasformarla in una realtà ben definita che ha guardato alla stessa altezza tutte le altre.