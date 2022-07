Le possibili mosse di Sartori. Svanberg attende la Premier o la Bundesliga

Prosegue senza particolari intoppi, il ritiro del Bologna in quel di Pinzolo con 2 sedute di allenamenti quotidiani agli ordini di Tanjga e De Leo. Oggi, giornata di riposo, si riprenderà domani, sempre con la doppia seduta. Carichi non troppo pesanti, in vista di una partenza di campionato anticipata e con una lunga sosta tra novembre e primi di gennaio, per via del mondiale in Qatar. In quel periodo, si rifarà una preparazione probabilmente volta ad accumulare nuovi carichi di lavoro. In sostanza, una sorta di doppio ritiro, entrambi senza appesantirsi troppo. Un po’ come riempire per 2 volte il serbatoio a metà per andare più veloci. Il centrocampista scozzese Ferguson, salito a Pinzolo, è stato accolto dai suoi nuovi compagni e si è subito messo a disposizione dello staff tecnico. Alcuni giovani della Primavera si stanno mettendo in evidenza come Motolese, e i due finlandesi Pyyhtia e Paananen, centrocampista il primo ed attaccante il secondo.